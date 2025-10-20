資源大国と言われる南米・ボリビアで新たな大統領が誕生します。およそ20年続いた「反米政策」の転換を見据え、トランプ政権は熱い視線を送っています。記者「今、ロドリゴ・パス氏が会場に現れました。大きな歓声があがっています」19日に行われたボリビア大統領選挙の決選投票。勝利を確実にしたのは、中道のロドリゴ・パス上院議員です。中道派ロドリゴ・パス氏「私が勝ったか負けたかではないのです。ボリビアこそが民主主義