味の素社は、糖質ケアの当事者1200名を対象に「白米損失による幸福度調査」を実施し、10月17日に本社で結果発表会を開いた。調査によれば、「白米を食べながらでも『糖質ケア』ができる方法があれば取り入れたい」という人は約8割（78・7％）に上り、糖質ケア中で白米を抜いている人（522人）のうち「本当は白米を食べたい」と感じている人は7割を超えた。味の素は、2024年3月に炊飯器専用調理料「白米どうぞ」を発売している。独