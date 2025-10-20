警視庁本富士署がスイーツの専門学校と特殊詐欺被害の防止を呼びかけました。きょう、東京・文京区のスイーツの専門学校で行われたのは、特殊詐欺被害の防止を呼びかけるプレートがのせられた特製のケーキ作りです。「完成でーす！」「あまいお菓子は美味しいけれど、あまい話はご用心！！」と題して行われたこのイベントでは、他にも、お菓子の配布を通じた学生たちによる市民への呼びかけなどが行われました。本富士署によります