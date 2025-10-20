きょう午前、横浜市の工事現場で鉄製のパレットが落下し、下敷きになった男性作業員が死亡しました。【写真を見る】横浜市の工事現場で男性作業員が鉄製のパレットに挟まれ死亡立体駐車場の工事中に「床」部分が落下か警察が事故原因を調べる神奈川午前10時半ごろ、横浜市青葉区の工事現場から「作業員がパレットの下敷きになった」と通報がありました。警察によりますと、現場ではマンションに併設される立体駐車場の工事が