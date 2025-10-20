中4日で第6戦に先発する日本ハム・達孝太(C)産経新聞社優勝したソフトバンクと、2位・日本ハムが激突している「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」のファイナルステージ（S）は第5戦まで終え、ソフトバンクに与えられているアドバンテージ1勝分を合わせ、通算成績3勝3敗。10月20日の最終第6戦（みずほPayPayドーム）で雌雄を決する。【動画】「ダルビッシュみたいな風格」日本ハム・達孝太のヒーローインタビュー日本