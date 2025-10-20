ドバイ発香港行きの貨物機がきょう10月20日午前3時53分頃、着陸時に北滑走路を逸脱し、海に転落した。事故機はエミレーツ航空9788便（ボーイング747-400型機、機体記号：TC-ACF）で、トルコのACTエアラインズが運航していた。だった。機体は滑走路外の周回道路で巡回任務に就いていた、空港警備会社のパトカー1台が航空機と衝突し、海に転落した。警備員2名はパトカー内で発見され、いずれも死亡した。貨物機の乗員4名は消防隊が救