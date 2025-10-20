スクバルが来季ドジャースに入ることになるのか(C)Getty Imagesタイガースのタリク・スクバルが来季ドジャースでプレーする可能性が報じられた。28歳のスクバルは今季31試合の先発で13勝6敗、防御率2.21の成績を挙げ、今季ア・リーグのサイ・ヤング賞候補でもある。昨季はリーグ投手三冠を達成し、満票でのサイ・ヤング賞に輝いている。そんな現役最強左腕だが、いまだ球団との契約延長には至っておらず、2026年オフにはFAとな