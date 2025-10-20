良品計画は20日、無印良品のECサイト「無印良品ネットストア」で、19日21時から、受注と出荷業務を停止していると発表した。アスクルのシステム障害が影響している。 同社は、ECサイトの配送をアスクルのグループ会社であるASLUL LOGISTに委託している。アスクルでは、19日にランサムウェア感染によるシステム障害が発生しており、無印良品ネットストアでもこの影響を受けて、ネットストアの全サービス、機能