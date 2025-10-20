日本銀行の高田創審議委員は２０日、広島市で講演し、金融政策の正常化に向けた政策金利の引き上げについて、「利上げに向け機が熟した」と述べ、今月２９〜３０日の金融政策決定会合での追加利上げに前向きな姿勢を示した。日銀が目指す２％の物価安定目標については「物価目標の実現はおおむね達した」と指摘した。高田委員は、金融政策を決める政策委員の一人で、利上げに前向きな「タカ派」とされている。前回９月の決定会