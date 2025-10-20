タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）が20日までに自身のインスタグラムを更新。富士急ハイランドでのオフショットを公開し、夫でタレントの大倉士門（32）とのラブラブな腕組みショットを披露した。「少し前に久々の富士急へ」と書き出した、みちょぱ。黒いTシャツにデニム、スニーカー、迷彩柄のキャップ、サングラスとカジュアルコーデを披露した。また、夫・大倉との腕を組む仲良し自撮りショットも公開。「この楽