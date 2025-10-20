「レース記者コラム仕事・賭け事・独り言」ボートレースの高配当の狙い方はさまざまだが、成長の著しい若手選手を軸にするのもそのひとつ。全国的に名前が売れていない間に、いち早く情報を入手しておいしい配当をゲットしたい。１３１期は唯一、Ａ１に昇級した石本裕武（大阪）がすでに有名だが、ターン力に関しては広瀬凜（２２）＝滋賀・１３１期・Ｂ１＝が一番だと思っている。現級はＢ１だが、今期の勝率は６点超えの