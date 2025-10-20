アメリカのトランプ氏は19日、ロシアのウクライナ侵攻終結に向けて「今の戦線で戦闘を止めるべき」との認識を示しました。トランプ氏は記者団に対し、「土地の78％はすでにロシアが支配している。今の状態のままにして、後になって交渉することもできる」と述べた上で、「停戦後に領土交渉もできる」との考えを示しました。また、先週行われたウクライナのゼレンスキー大統領との会談では、一部で報じられたウクライナ東部ドンバス