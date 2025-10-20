NHKの元会長・海老沢勝二氏が亡くなりました。NHKは、元会長の海老沢勝二氏が19日夜、死去したと発表しました。91歳でした。死因は、誤嚥（ごえん）性肺炎ということです。海老沢氏は茨城・潮来市の出身で、1957年にNHKに入局し、主に報道の政治記者として活躍、政治部長などを経て、1997年に会長に就任しました。以後2005年までの7年間会長を務め、放送のデジタル化やインターネットサービスの活用を積極的に進めました。一方で、