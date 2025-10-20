国内198店舗を展開するファミリーレストラン「和食さと」は10月23日から、『チョコレートスイーツフェア』を開催する。コク深い「ベルギーチョコクリーム」や「ハーゲンダッツミルクチョコレート」を使ったデザートメニューを取りそろえる。販売期間は12月上旬までの予定。和食さと 店舗外観〈販売ラインアップ(価格は税込)〉〈1〉ショコラとオレンジのパフェ(988円)〈2〉ショコラタルト(658円)〈3〉秋のプリンアラモード(658円)〈