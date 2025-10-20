【横浜−専大松戸】２回横浜２死一、二塁。小野の左前適時打で二走酒井が先制の生還＝山日ＹＢＳ球場（立石祐志写す）高校野球の第７８回秋季関東大会第３日は２０日、山梨県の山日ＹＢＳ球場で準々決勝２試合を行い、神奈川１位の横浜は専大松戸（千葉１位）に２−４で競り負け、来春の選抜大会への出場に黄信号がともった。 横浜は、先発した１年生左腕の小林鉄三郎はストライク先行の投球を展開するも、２本の本塁