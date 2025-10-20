ドイツ・グラスヒュッテでは、約180年前に時計製造の技術が確立された。当時は夜空や星の動きを観察して時間を計算しており、「星の観察」イコール「時間を知る基盤」であった。また、その星の正確な動きに挑む姿勢は、今もグラスヒュッテ・オリジナルのインスピレーションの源になっている。【画像】180本限定の特別な「パノマティックルナ アニバーサリー・エディション」（写真10点）2025年9月に発売となったグラスヒュッテオリ