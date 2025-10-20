◆プロボクシング▽東洋太平洋ウエルター級（６６・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・田中空―同級３位・坂井祥紀（１０月２１日・東京・後楽園ホール）東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチの前日計量が２０日、都内で行われ、王者・田中空（２４）＝大橋＝が６６・２キロ、挑戦者の同級３位・坂井祥紀（３４）＝横浜光＝が６６・５キロでクリアした。田中は６月１９日に東京・大田区総合体育館で行われた東洋太