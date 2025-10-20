ゴミ屋敷の住人には、実は女性が少なくないそうです。まさか、と思うような、しっかり仕事をしている女性もーー。ゴミ屋敷の片付けサービスを行っている「ゴミ屋敷専門パートナーズ」が監修した漫画、『ゴミ屋敷専門パートナーズの現場日報レベルMAXの人生お片付け』（KADOKAWA、ゴミ屋敷専門パートナーズ監修・著、もづこ漫画）には、そんな裏側が生々しく書かれています。◆ゴミ屋敷を片付ける側になった主人公が向かった先は