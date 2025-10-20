高知県芸西村を流れる和食川の治水を目的に、建設が進められてきた「和食ダム」の工事が完了し、10月19日に竣工式が行われました。芸西村の和食川河口から上流に約4.5キロの地点に整備された「和食ダム」は、水をせき止めるダム本体の高さが51メートル、長さが131.5メートルで、貯水量は最大で73万トンに達します。和食川流域は長年、台風や豪雨で浸水被害が発生する一方、流域面積が小さく、雨が少ない時期に水不足も