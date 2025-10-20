秋田県内で20日朝、男女6人が相次いでクマに襲われました。20日午前5時40分ごろ、湯沢市表町の路上で40代から50代くらいの男性が犬の散歩中にクマに右腕をかまれけがをしました。その約40分後には、同じ町内で65歳の男性がクマに右の太ももをひっかかれ、けがをしました。男性を襲ったクマはその後、男性の住宅に入り、現在もこの住宅にとどまっているということです。このほかにも湯沢市では男性2人がクマに襲われけがをしました