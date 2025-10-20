「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク−日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）試合前練習で日本ハム・清宮幸太郎内野手、松本剛外野手、石井一成内野手がソフトバンク・上沢直之投手と談笑するシーンがあった。勝負の第６戦を前に、清宮幸らが笑みを浮かべながら上沢に声をかけていた。崖っぷちから３連勝してタイに戻し、最終決戦へと持ち込んだ日本ハムナイン。リラックスした表情で旧交を温めていた。