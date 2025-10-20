【イメージ】パトカー 群馬県館林市の駐車場から車を盗んだとして、窃盗などの疑いでいずれもブラジル国籍の男２人が警視庁と４県警の合同捜査本部に逮捕されました。 逮捕されたのは、いずれもブラジル国籍で群馬県邑楽町の職業不詳、コレイア・サトウ・マルセロ容疑者（２５）と、住所不定のオバナ・エデル・ヨシカズ容疑者（４３）です。 コレイア容疑者は今月１６日未明、館林市の駐車場から４０代の男性