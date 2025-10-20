自動車の維持にかかる費用に関して県庁所在地など合わせて４７の都市のうち前橋市など２３の都市で、直近５年間の平均支出額が４０年前の２倍を超えていることが分かりました。前橋市は全国２位の支出額でした。 これは共同通信が、総務省が公表する「家計調査」から比較できる１９８５年以降のデータを分析したものです。直近５年間と、１９８５年から８９年の５年間を比較したところ、全国平均は１・８６倍となり、１カ月