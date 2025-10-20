＜BMW女子選手権最終日◇19日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞勝みなみは最終日に少しだけ違和感を覚えた。「スコアはきのう、おとといよりは良かったけれど、一番しっくりこない一日だった」。初日と同じく今週ベストの「68」で回ったが、トータル12アンダーで順位はやや後退。24位タイで大会を終えた。〈写真〉勝みなみが曲がらない理由「オタ芸シャドー」って…一体なに？前半5番でボギーが先に来る展開。「イ