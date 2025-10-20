今年の「マスターズ」を制し、悲願のキャリアグランドスラムを達成したローリー・マキロイ（北アイルランド）。そのスイングをマネしたいと思っても、「マキロイは体格がすごいからマネできない」と諦めている人も多い。しかし、PGAツアーの解説も務める吉田洋一郎は「マネできるポイントがある」という。マキロイのようなスイングになるための3つのドリルを解説する。【連続写真】ボールを使ったドリルで習得可能!?N字方向に力