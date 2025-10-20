自民党と日本維新の会はこの後、連立政権樹立に向けて正式合意する見通しとなり、あす高市総裁が女性初の総理大臣に選出されることが確実な情勢になりました。日本維新の会吉村洋文 代表「きょうの朝、私から高市総裁に電話をして『連立合意をいたします。ともに日本を進めていきましょう』という話をしました」維新の吉村代表はきょう、自民党と連立政権を樹立することで実質的に合意したことを明らかにしました。この後、