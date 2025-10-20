19日深夜放送のテレビ東京「乃木坂工事中」（日曜深夜0・15）内で、40枚目シングル「ビリヤニ」（11月26日リリース）のフォーメーションが発表、6期生・瀬戸口心月（20）と矢田萌華（17）がWセンターに抜てきされた。五百城茉央（20）は8作連続で選抜入りしていたが、今作ではアンダーメンバーとして活動していくこととなった。そして20日には「今、飛び箱の踏み台を踏み込みたい」というタイトルでブログをアップ。「今とって