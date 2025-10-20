連立合意への期待感がマーケットで広がっています。日経平均株価は1600円以上値上がりして取引を終え、史上初めて4万9000円に乗せました。日本維新の会の吉村代表が連立政権について実質的に合意したと明らかにするなど、政治の不透明感がやわらいだことで、株価は大きく反応しました。日経平均株価は午後に上げ幅が拡大し、先週末から1603円高い4万9185円と、史上初めて4万9000円を超えて取引を終了しました。自民と維新が連立政