20日午前11時すぎ、JR上野駅近くの横断歩道にタクシーが突っ込む事故があり、9歳の女子児童を含む4人がケガをしました。警視庁によりますと20日午前11時すぎ、東京・台東区にあるJR上野駅不忍口近くの交差点で、「歩行者とタクシーの交通事故です」と目撃者から110番通報がありました。横断歩道で信号待ちをしていた歩行者に、タクシーが突っ込んだとみられ、この事故で、9歳の小学生の女の子や40代から60代の男女、あわせて4人が