立憲民主党の野田佳彦代表（68）が20日放送のカンテレの情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）にリモートで生出演。日本維新の会の吉村洋文代表が連立の「絶対条件」に位置付けた国会議員定数削減を自民が受け入れ、21日召集の臨時国会に関連法案を提出する方針について言及した。議員定数削減について野田氏は「私も大賛成です。実現しなければいけないと思っています」と賛同した。12年11月の党首討論で、