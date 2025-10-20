もっともらしい言葉を並べ、育児をしない自分を正当化していく夫。主人公が復職してからはさらにそれが顕著に…！夜泣きがはじまっても「女性のほうが泣き声に気づきやすい」「女性はこま切れ睡眠でも十分」などと性別を盾にしていくのです…。【まんが】男は育児に向いてない？(ウーマンエキサイト編集部)