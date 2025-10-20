お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（48歳）が、10月20日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。ドジャースの佐々木朗希投手（23歳）と「一緒だったってことですね」と語った。番組はこの日、2年連続ワールドシリーズ出場を決めたドジャースの日本人3選手（大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希）を特集。その中で、ポストシーズンからクローザーを務め、大活躍している佐々木朗希投手について、自分が良か