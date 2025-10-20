自分の知らない夫の秘密信じていたパートナーに、自分の知らない“過去”があったとしたら…。それも、自分の知らない“子ども”がいるという、あまりにも衝撃的な秘密だったとしたら、あなたはその事実を受け入れられますか？ 今回ご紹介するのは、幸せな結婚生活を送っていたはずの妻が、夫宛てに届いた一通の匿名の手紙によって、絶望の淵に突き落とされる物語です。幸せな結婚生活を壊した一通の“匿名の封筒”主人公の女性は