【これからの見通し】ドル円は上に往って来い、ユーロ相場は仏債動向を注視米指標などの手掛かりに欠けるなかで 東京市場で、ドル円は上に往って来いとなった。米経済統計の手掛かりに欠けるなかで、ドル円相場は日本の政治動向をにらむ展開が続いている。週末には自民と維新の連立協議がほぼまとまり、あすの首相指名では高市総理が選出される可能性が濃厚となった。これを受けて、当初は高市トレードの様相を