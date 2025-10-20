自民党と日本維新の会は20日午後6時から党首会談を行い、連立政権の樹立で合意します。これを受け、日経平均株価は史上初めて4万9000円台をつけ、史上最高値を更新しました。20日の東京株式市場で日経平均株価の終値は先週末と比べて1603円高い4万9185円で取引を終えました。取引開始直後から「高市銘柄」と呼ばれる宇宙や防衛関連の株に買い注文が集まり、午後には史上初めて4万9000円を突破しました。市場関係者は、株高・円安・