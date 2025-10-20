プロ野球・日本ハムは、山縣秀選手の状態について発表。なお20日の公示では抹消等はありませんでした。山縣選手は19日に行われたCSファイナルステージ第5戦にスタメン出場。しかし初回、盗塁阻止の送球を受けた際にランナーと交錯し、途中交代となっていました。ランナーのスパイクが膝付近に当たり、倒れ込んだ山縣選手。ユニホームも破けた状態となっており、担架に乗せられての退場となりました。日本ハムによると、同日に福岡