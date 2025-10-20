緊急避妊薬「ノルレボ錠」望まない妊娠を防ぐために性交後に服用する緊急避妊薬「ノルレボ錠」について、厚生労働省は20日、処方箋が不要な市販薬とすることを承認した。研修を受けた薬剤師による、薬局での対面販売が条件。今後、販売する第一三共ヘルスケアが薬局への説明など準備作業を進める。発売時期は未定だとした。製造するあすか製薬からの申請を受け、厚労省の専門部会が8月、市販薬として承認する方針を了承してい