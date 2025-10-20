立憲民主党が20日、幹事長に就任した安住氏の後任となる衆院予算委員長に枝野元代表を起用するなど、衆院の委員長人事を固めたことがわかった。FNNの取材に対し、関係者が明らかにした。関係者によると、予算委員長に枝野氏を起用するほか、党首討論を開く国家基本政策委員長に小川淳也前幹事長、環境委員長に泉前代表をあてる方針を固めたという。21日に召集される臨時国会で、それぞれ交代させる方針。