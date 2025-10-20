女優の南琴奈（19）が19日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。結婚の時期について尋ねた。占い師の星ひとみさんに「琴奈ちゃんはメッチャすてきな人と結婚します」と占ってもらうと、「うわ〜うれし〜」と笑顔を見せ、同じくゲスト出演の杉咲花（28）から「良かったね」と声をかけられた。星さんから「結婚相手の特徴はめっちゃイケメンか、スゴい人か、才能持ってる人…このど