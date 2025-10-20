桐谷広人氏のSNS上での何気ない書き込みが、世間で驚きをもって受け止められた（撮影：梅谷秀司）日本テレビの人気番組『月曜から夜ふかし』に長年出演してきたプロ棋士・投資家の桐谷広人氏が、同番組のスタッフから「ほかの番組への出演を禁じられていた」とSNS上で明かしたことが波紋を呼んでいる。桐谷氏は、自転車で街を走り回る独特の生活スタイルや、株主優待を駆使した節約術で注目され、同番組の名物キャラクターの1人だ