TBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡ÙÂè1ÏÃ¤ÎTVerºÆÀ¸¿ô¤¬500Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¡Ë »²¹Í¡§¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ï¿·¤¿¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÈÌ¾ºî²Ð¥É¥é¡É¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ ËÜºî¤Ï¡¢Âè26²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡¦¿·À¸¾Þ¼õ¾Þ¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤ÄÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£Îø¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤òºî¤ê¡¢¡ÈÎø¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡É¤ÊÈà½÷¤ò±é¤¸¤Æ¤­¤¿¤æ¤¨¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã