INIが、新たな冠番組『DELISH INI』を11月6日よりLeminoにて独占配信開始する。 （関連：INIはなぜ“フェスに強い”グループになったのか？曲の強さとMINIとの相互関係に注目） 本番組は、INIが世界各地で愛されるレシピで料理対決をし、パフォーマンスだけでなく、料理の腕でも魅了できるかを競うもの。INIにゆかりのあるシークレットゲストが試食を担当する。 また、本番組の第1話は広告付き無料配