２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５０円６５銭前後と前週末午後５時時点に比べ９０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７５円８６銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５０円９０銭前後で推移していたが、午前１０時２０分過ぎには１５１円２０銭までドル高・円安が進行した。２１日に実施される首相指名選挙で自