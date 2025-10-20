ＮｅｘＴｏｎｅがこの日の取引終了後、第２四半期末（９月３０日）時点の著作権管理楽曲数（累計）を発表しており、６月末時点の７２万７５７８曲から３万１１３５曲（４．３％）増加し７５万８７１３曲となった。新規楽曲の管理委託が３万１４０５曲となり、話題となった楽曲の契約が順調に拡大している。 また、音楽・映像コンテンツのデジタルコンテンツディストリビューション業務における取扱原盤数は１５９万８