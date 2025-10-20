くろがね工作所がこの日の取引終了後、保有する上場有価証券を売却したのに伴い、２５年１１月期第4四半期に投資有価証券売却益３億５９００万円を特別利益として計上すると発表した。なお、通期業績予想には織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS