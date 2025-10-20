今年7月、さぬき市の公立中学校の男性教諭（29）が車の車内で女性の顔などを叩く暴行を加え、けがをさせたとして、きょう（20日）付けで減給10分の1、3か月の懲戒処分を受けました。 処分を受けて、男性教諭は｢私の身勝手な行為によって信頼を裏切ることになり申し訳なく思う。信頼回復に向け職務に向き合おうと考えている｣と話しているということです。