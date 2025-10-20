オウガ・ジャパンは10月17日に、全国の高校生・高等専門学校生がICT分野のアイデアや表現力を競い合う「第23回全国高等学校パソコンコンクール（パソコン甲子園2025）」に、2024年に引き続いて協賛することを発表した。●高校生らの挑戦をサポート、次世代のIT人材育成を支援「パソコン甲子園」は、コンピュータ理工学が専門の会津大学や福島県などが主催する、高校生・高等専門学校生を対象としたICT分野の全国大会で、今年23