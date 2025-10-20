現地10月19日、プレミアリーグ第８節でマンチェスター・ユナイテッドとリバプールが、後者の本拠地アンフィールドで対戦した。先取点を奪ったのはユナイテッド。開始２分、アマド・ディアロのスルーパスに反応したブライアン・エンベウモが豪快なシュートを突き刺す。前半はアウェーチームの１点リードで終える。迎えた後半、怒涛の攻撃を仕掛け続けたリバプールは78分、途中出場のフェデリコ・キエーザの素早いクロスにコデ