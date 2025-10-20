FC東京が、2025年12月6日のJ１リーグ最終節・アルビレックス新潟戦でファン感謝イベント『Big Thank You Day』を開催。当日は、FC東京所属選手が企画したスタジアムツアーや招待シートのほか、来場者へのプレゼント配布などが予定されている。選手による企画のひとつとして用意されているのが、小学生390名をメインS指定席に無料招待する『青赤サンキューシート』だ。これは、ファン・サポーターからの声援に感謝の気持ちを込