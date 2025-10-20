Photo:中川真知子 CEATEC 2025のアナログ・デバイセズ株式会社のブースでは、鹿島建設株式会社と英国サウサンプトン大学の音響振動研究所が共同開発した、なんとも言えず気持ち悪いスピーカーを体験できました。「気持ち悪い」なんて悪口みたいですが、体験したことのない聞こえ方で、耳と脳がビックリしちゃって思わず「気持ち悪い！ 」って口にしちゃうほどだったんです。